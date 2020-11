Lazaro racconta il suo gol pazzesco: “Un sogno. Quando è arrivata la palla ho urlato…”

Intervistato dalla testata Kurier, Valentino Lazaro, laterale austriaco di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito con diritto di riscatto al Borussia Moenchengladbach, ha raccontato come è nato il suo fantastico gol di tacco volante nella gara di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. Ecco le parole dell’ex Hertha Berlino:

“Ho cercato un varco per entrare in area, poi ho visto che la palla arrivava un po’ arretrata. Ginter era davanti a me e voleva colpire di testa. Ho gridato: ‘Lascialo!’ e poi ho provato subito. Penso di aver segnato un gol come questo una volta quando avevo dodici anni. Ci ho provato, ma ovviamente c’è stata molta fortuna. Sono gol che sogni da bambino. Non riesco a immaginare un gol più bello a breve“.

(Fonte: kurier.at)