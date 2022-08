Lazaro: “Torino, contento di essere qui. Farò di tutto per assicurare…”

Valentino Lazaro è stato ufficializzato come nuovo rinforzo del Torino. L'ex Inter, arrivato in prestito con diritto di riscatto, ha commentato così sui social

"Ciao Torino, sono contento di essere qui e di giocare per voi. Farò di tutto per assicurare di avere più successo possibile nella prossima stagione. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Andiamo! LET'S GO!".