Lazio, Acerbi contestato anche in ritiro: frattura insanabile, l’Inter lo aiuta?

L'esperto difensore non rientra più restare nella Capitale, il club biancoceleste non intende però svenderlo

Fabio Alampi

Nuova, pesante contestazione nei confronti di Francesco Acerbi da parte dei tifosi della Lazio, che anche nella giornata di ieri si sono fatti sentore nel ritiro biancoceleste tanto da far interrompere la seduta dal tecnico Sarri. Il difensore classe '88 appare ormai destinato a lasciare la Capitale, come scrive La Gazzetta dello Sport: "La contrapposizione tra gli ultrà della Lazio e Francesco Acerbi continua anche sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ormai è un muro contro muro senza vie d’uscita. L’unica è la cessione del difensore lombardo. Che, in effetti, è sul mercato, ma non sarà svenduto da club romano e pertanto la sua condizione di separato in casa è destinata a durare ancora".

"Ieri mattina, nel ritiro di Auronzo di Cadore, altro episodio, l’ennesimo di una diatriba che va avanti dallo scorso inverno. Acerbi è stato nuovamente contestato da un gruppo di ultrà presenti nella località dolomitica mentre svolgeva l’allenamento con i compagni. Ad Auronzo era già accaduto nel primo giorno di presenza del difensore azzurro (arrivato qualche giorno dopo rispetto ai compagni), poi la contestazione non aveva avuto seguito. Ieri invece i cori e gli insulti sono ripartiti e così Maurizio Sarri ha provato a risolvere la situazione. Il tecnico ha interrotto l’allenamento e si è avvicinato agli spalti, dove si trovavano i contestatori. Ha chiesto loro di smettere, per consentire a tutti di lavorare al meglio. «Lavori, mister, lavori», è stata la risposta del gruppo di ultrà. La situazione si è poi ricomposta (nel pomeriggio Acerbi si è allenato senza che i tifosi lo contestassero), ma la frattura ormai non può essere ricomposta".

"A risolvere la situazione potrebbe però arrivare l'aiuto di un altro tecnico, quel Simone Inzaghi con cui, invece, Acerbi era un punto fermo non solo della difesa, ma dell'intera Lazio. I due potrebbero infatti tornare a lavorare assieme all'Inter, visto che il club nerazzurro cerca un centrale con cui completare il reparto arretrato. E Acerbi è uno degli obiettivi. Sarebbe la soluzione migliore tanto per il giocatore quanto per la Lazio. Ma dipende dalle scelte dell'Inter".