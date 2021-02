Serie A, Inzaghi festeggia la 100a vittoria in A: la Lazio batte 1-0 la Sampdoria

Il risultato della gara dell'Olimpico

100esima vittoria in Serie A per Simone Inzaghi, tutte con la Lazio: la squadra biancoceleste batte all'Olimpico la Sampdoria e reagisce dopo il KO contro l'Inter di domenica scorsa. Alla Lazio basta il gol di Luis Alberto per vincere, superare la Juventus e raggiungere la Roma in classifica. La squadra blucerchiata di Ranieri resta invece alla decima posizione a quota 30 punti.