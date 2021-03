Lazio, ufficiale: dopo la condanna il club impugnerà la sentenza della giustizia sportiva

Il comunicato ufficiale del club biancoceleste dopo la condanna al presidente e ai medici del club

Oggi è arrivata la sentenza sul caso tamponi per la Lazio. Sette mesi di inibizione per il presidente Lotito e 12 per i medici sociali. Questo il comunicato del club biancoceleste:

"La Società Sportiva Lazio, a seguito del pronunciamento della sentenza di primo grado della giustizia sportiva, che prevede sette mesi di inibizione per il Presidente, 12 mesi per i medici sociali e 150 mila euro di multa per la Società, comunica che impugnerà in appello queste decisioni".