Lazio, controlli in mattinata per Immobile: le ultime in vista dell’Inter

L'attaccante questa mattina si è sottoposto a esami strumentali in vista del match contro i nerazzurri: ecco le novità

Questa mattina, Ciro Immobile era alla clinica Paideia per dei controlli in vista dell’Inter. Come riporta La Repubblica, “la buona notizia che sveglia la Lazio, all'inizio della settimana che culminerà con l'attesissimo scontro diretto con l'Inter dell'ex Inzaghi in programma sabato alle 18 all'Olimpico: Ciro Immobile ci sarà, tra domani e mercoledì rientrerà in gruppo e sabato sarà in campo”. La lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra è quasi del tutto superata, Immobile contro l’Inter ci sarà.