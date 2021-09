Lazio-Eintracht, da non crederci: “Offerta per Kostic in mail sbagliata. L’inganno…”

Il retroscena di mercato svelato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito

Ha del clamoroso quanto accaduto tra Lazio ed Eintracht con Filip Kostic protagonista. Lo spiega nel dettaglio Gianluca Di Marzio attraverso il sito Grand Hotel Calciomercato: "Mancano 4 giorni alla fine del mercato e l'Eintracht chiede 10 milioni più 3 di bonus per il giocatore. La Lazio si spinge fino a 10 milioni più 2 di bonus e presenta un'offerta ufficiale via mail. L'Eintracht, però, dà appositamente una mail sbagliata al club di Lotito per dire al giocatore non è mai arrivata una mail da parte della Lazio con un'offerta. A svelare l'inganno ci pensa Fali Ramadani, agente del calciatore serbo, che manda a Kostic uno screen per far vedere la proposta della Lazio.