Lazio, Immobile: “In campionato sarà lotta serrata. Noi vogliamo esserci”

Ciro Immobile, autore dei gol decisivi per la sua Lazio contro la Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara. Queste le sue considerazioni: "Domani sarà un bel compleanno per me. Sono contento perché la squadra ne aveva bisogno e anche io. Devo ringraziare tutti perché in questo momento negativo mi sono stati tutti vicini. Sarri dice che gli attaccanti sono psicopatici e ha ragione.

I gol sono come ossigeno per noi. Quando non arrivano, e con loro anche i risultati, il rammarico è doppio. Oggi è andata bene e sono felice per me e la squadra. Per avere un minimo di continuità bisogna affrontare tutte le partite con lo stesso piglio dei big match. In campionato sarà lotta serrata fino alla fine e noi vogliamo esserci. 191 gol? I numeri miei personali sono buoni, ma spero di raggiungere gli obiettivi di squadra".