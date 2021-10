Ecco la designazione arbitrale ufficiale per la sfida in programma sabato all'Olimpico per l'8a giornata di Serie A

Alessandro Cosattini

Sarà l'arbitro

LAZIO – INTER Sabato 16/10 h. 18.00

ARBITRO: IRRATI

ASSISTENTI: PERROTTI – PALERMO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI