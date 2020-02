Lazio-Inter, strategie di mercato a confronto: i biancocelesti si sono presi un rischio

Importanti per l’Inter saranno anche i nuovi acquisti nella gara di questa sera. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte giocherà a ripartire. Inzaghi non aspetterà, cercando di dominare e tagliare i rifornimenti a Lukaku e Lautaro. Dentro una partita in cui conteranno pressing e fisicità, un’altra chiave per lo scudetto sarà legata al mercato invernale. L’interventismo di Conte ha portato Young e Moses, due nuovi esterni per il 3-5-2, ma non Vidal. L’Inter ha investito su Eriksen , più complicato da inserire nel modulo. L’attendismo di Tare non ha prodotto rinforzi sulla fascia sinistra. La Lazio non rinnega le scelte, ma concede tempo: le chances scudetto passeranno anche dalla crescita di Jony, titolare all’improvviso. Lulic si è fatto male sul più bello. Non calcolare la crudeltà del calcio, a certi livelli, può essere un rischio”.