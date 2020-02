Facchetti: “Vedere lo striscione con papà è stato spiazzante. Scudetto? La Lazio ha…”

Spettacolo all’Olimpico nella serata di ieri prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter. La curva biancoceleste, infatti, ha voluto omaggiare i tifosi interisti (con i quali esiste un gemellaggio trentennale) con un’immagine che ha ritratto su uno striscione due leggende delle due squadre purtroppo scomparse: Re Cecconi e Facchetti. Intervenuto a TMW Radio, Gianfelice, figlio del grande Giacinto, ha commentato così:

“E’ stato bellissimo vedere come uno stadio si riunisca per l’amore per il calcio e delle figure che ci hanno fatto innamorare di questo sport. Vedere comparire il volto di papà così è quanto di più spiazzante che ci possa essere. Scudetto? Il centrocampo della Lazio ha dimostrato di essere il più forte, anche ieri sera. Ci sono ancora le possibilità per divertirsi fino alla fine. Vedremo chi avrà più convinzione per farlo. La Lazio è la più accreditata a dare fastidio alla Juventus“.

(Fonte: TMW Radio)