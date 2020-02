Paganin: “Lazio e Inter le due squadre che stanno facendo meglio: fondamentale…”

«Se è così importante questa partita è perché l’Inter è nei primi posti in classifica». Massimo Paganin, su Inter TV ha introdotto così la sfida contro la Lazio. «Il pensiero dei nerazzurri deve essere spostato in avanti in classifica piuttosto che indietro. Ci sono tanti punti rispetto alla quinta. E’ fondamentale il lavoro fatto finora da Conte e i suoi, un lavoro di crescita rispetto agli anni passati. Ma passa molto dalla partita di stasera. Si incontrano le due squadre che stanno facendo meglio. Nei numeri la Lazio ha fatto meglio della Juventus, ha segnato tantissimo in casa. L’Inter è tra le migliori in trasferta, il bello è nei numeri di queste due squadre. Sono di fronte due squadre e due allenatori che hanno lavorato molto sul concetto di gruppo. Sicuramente è una partita importante ma c’è subito dopo la possibilità di reagire».

FORMAZIONE – «L’Inter ha scelto di non schierare Eriksen, gioca Godin e non Bastoni. Conte ha la possibilità di scegliere e di modificare formazione e sistema di gioco anche a partita in corso. La Lazio ha schierato la miglior formazione possibile contro i nerazzurri. La scelta dell’uruguaiano è un tre contro due nella zona centrale e ha scelto l’uruguaiano anche per esperienza. Non ci sono bocciature ma considerazioni in base all’avversario», ha continuato l’ex giocatore.

LAZIO – “Una partita secca quella di questa sera. A differenza della Coppa Italia mi aspetto un’Inter molto aggressiva. Quell’aggressività che siamo abituati a vedere nella squadra di Conte. Non è una partita semplice, la Lazio mette in difficoltà qualunque avversario. La Lazio ha subito meno gol della Juventus in casa e ha segnato, sempre in casa, più di lei. L’Inter in trasferta è la squadra più forte del campionato. La Lazio è stata brava a non far partire giocatori importanti come Milinkovic-Savic per esempio. Così la squadra è cresciuta e ne ha tratto beneficio”.

SCONTRI DIRETTI – “Gran parte del lavoro l’Inter lo ha fatto: affronterà le squadre con un vantaggio emotivo negli scontri diretti. Ad oggi si deve pensare partita dopo partita. Sembra sfavorevole il calendario, ma l’Inter ha dimostrato di essere forte”.

LUKAKU vs IMMOBILE: “Romelu ha ancora più margine di crescita perché è più giovane. Lukaku? Non c’è nessuno con le sue caratteristiche nella rosa nerazzurra”.



(Fonte: Inter TV)