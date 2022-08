Lazio-Inter, pagelle Gazzetta: “Flop Dimarco e Gagliardini, si salvano in 3. Handanovic…”

Un'Inter totalmente da dimenticare quella che è uscita sconfitta dall'Olimpico. E infatti i voti in pagella evidenziano la serata no dei nerazzurri, con due tre giocatori sopra la sufficienza: Lautaro e Dumfries (6,5) e Handanovic (6). "Ha il vestito del leader, pure quando il collega di reparto rimane in hotel senza giustificazioni. La zampata è quella del campione ed è un’immagine forte, come a voler girare una serata negativa per i suoi. Fa il lavoro sporco e quello che vedono tutti, la sua partita è sempre “piena”. Ci prova anche nel recupero. Vuoi vedere che alla fine la rincorsa alla Scarpa d’Oro non sia più roba sua che di Lukaku…", il commento su Lautaro mentre Handanovic "è attento su un paio di girate di Immobile, ingannato anche lui da Dimarco prova a rimediare facendo un mezzo passo di troppo. Nel finale evita il quarto gol, ma vale solo per il tabellino".