Lazio-Inter, pagelle TS: Lukaku, difficoltà evidenti. Dumfries uno tsunami

Prima sconfitta stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi, che perde malamente all'Olimpico contro la Lazio. Per Tuttosport il migliore in campo dei nerazzurri è Dumfries ("Nei primi dieci minuti fa danni come uno tsunami nella difesa della Lazio. Il copione si ripete a inizio ripresa e così arrivano l'assist per l'1-1 a Lautaro e il gran colpo di testa che mura Provedel da campione"), mentre sono numerosissimi i bocciati. Male anche Lukaku: "Nel primo tempo tocca 6 palloni, media da Icardi nei bei tempi andati. Il dato, da sé, fotografa le sue difficoltà".