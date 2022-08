Lazio-Inter, pagelle CdS: Skriniar unico a testa alta, Brozovic il peggiore

Brutta prestazione dei nerazzurri ieri sera all'Olimpico: si salvano in pochissimi, fioccano le insufficienze

L'Inter esce sconfitta dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. Il Corriere dello Sport salva solamente pochi nerazzurri: in difesa premiato Skriniar ("Un po' ingolfato nel palleggio, ma è stato l’unico a uscire a testa alta"), mentre il peggiore in campo è Brozovic ("Ha girato in folle, i suoi suggerimenti sono stati intercettati spesso. Si è speso su Cataldi, soffrendolo").