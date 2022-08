Lazio-Inter, i bookies danno favoriti i nerazzurri: le quote. E tra Lukaku e Immobile…

Lazio-Inter non è mai una partita banale. Soprattutto per Simone Inzaghi, che in biancoceleste si è consacrato

Matteo Pifferi

Lazio-Inter non è mai una partita banale. Soprattutto per Simone Inzaghi, che in biancoceleste si è consacrato sia da giocatore che da tecnico, prima del passaggio a Milano. L’allenatore tornerà in quello che è stato il suo stadio fino al 2021, in una sfida complicata. Se l’Inter ha infatti vinto le prime due partite (dominando l’ultima con lo Spezia), è partita bene anche la Lazio, con una vittoria in rimonta sul Bologna prima del pari a reti bianche con il Torino.

Inter favorita e spettacolo per i bookies - Betclic vede in vantaggio l’Inter, con una vittoria in trasferta data a 1.86, mentre il successo laziale è a 4.08 (4 per Sisal). Poco meno vale il pareggio, a 3.75. Sempre per i traders, saranno almeno tre le reti: l’”Under” è infatti dato a 2.18, mentre l’”Over” è a 1.67. Lukaku “batte” Immobile - Più semplice un gol di Romelu Lukaku o una firma di Ciro Immobile? Sfida tra giganti, quella in scena all’Olimpico. Per Betclic leggermente favorito il belga, dato a 2.25. Immobile e Lautaro subito dietro, a 2.50, in una partita che promette spettacolo e, appunto, gol.