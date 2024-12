La sconfitta di Leverkusen, la prima in questa edizione della UEFA Champions League, ha interrotto la lunga striscia di imbattibilità dell’Inter, che non perdeva una partita dal derby del 22 settembre. In Germania, i nerazzurri sono parsi meno intraprendenti e brillanti del solito, ma il tempo delle riflessioni è già finito, perché all’orizzonte c’è un altro decisivo crocevia stagionale. Il Monday Night della sedicesima giornata metterà la compagine di Simone Inzaghi proprio di fronte al passato del tecnico piacentino. Allo ‘Stadio Olimpico’, i campioni d’Italia in carica troveranno infatti una Lazio in pieno stato di grazia, reduce dal doppio successo sul Napoli, prima in Coppa Italia e poi in campionato, e dal tris rifilato all’Ajax alla ‘Johan Cruijff Arena’ in Europa League. Stando alle ipotesi dei bookmakers, il fattore campo e l’eccellente condizione fisica e mentale potrebbero tuttavia non bastare ai ragazzi di Marco Baroni per avere la meglio.