Lazio, Inzaghi: “Con Lotito non c’è nessun problema. Il rapporto con lui va oltre…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato così del suo rapporto col presidente Claudio Lotito, raccontato in questi giorni come non proprio idilliaco: “Il rapporto con Lotito va oltre a quello classico tra allenatore e presidente. Abbiamo parlato dopo il Bruges e dopo il Benevento, era contento per la qualificazione in Champions ma si aspettava più di 1 punto tra Verona e Benevento. Ma tra noi non c’è nessun problema. Se il rinnovo dipende dal mercato? Assolutamente no, col presidente ci siamo visti dopo la gara col Bruges. Abbiamo parlato anche ieri dopo il Benevento, ci sono due partite toste davanti, le faremo nel migliore dei modi, ma come ho detto prima col presidente non c’è mai stato problema, sono 16-17 anni che lavoriamo insieme”.