RIVALI/ Lazio, Inzaghi: “Rammarico per il pareggio. Mercato? Un attaccante in più…”

Al triplice fischio di Lazio-Hellas Verona, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN: “Ho fatto i complimenti alla squadra, siamo stati bravissimi. In pochi giorni abbiamo organizzato una grande gara, contro un’ottima squadra, che ha messo in campo tantissima intensità. Abbiamo fatto 27 tiri, avremmo meritato di vincere. La partita è stata intensa, c’è un po’ di rammarico per il risultato, ma credo che la nostra gente si sia divertita. Siamo stati lucidi, abbiamo preso due pali, per cui alla squadra non posso chiedere di più. Mercato? Un attaccante in più sarebbe stato utile. Lo avevamo individuato, ma non siamo riusciti a portarlo qui. Ai ragazzi farò vedere tante cose interessanti di questa gara, prenderemo spunto”.