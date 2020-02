Rivali – Lazio, Inzaghi: “Scudetto? Juve e Inter due corazzate, ma vogliamo restare a contatto”

Intervistato da Sky Sport al termine di Genoa-Lazio, vinta dalla sua squadra per 3-2, Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, non ha nascosto le ambizioni di Scudetto dei suoi, consapevole che comunque non sarà facile lottare contro Juventus e Inter. Ecco le sue parole:

“La Juventus sta tenendo un ritmo incredibile, così come noi e l’Inter. Siamo qui e mancano 13 partite, abbiamo l’obbligo di cercare di restare a contatto con loro. Sono passate 25 partite, sono tante, abbiamo fatto fin qui qualcosa di incredibile. In altri campionati saremmo in testa, qui sappiamo di dover competere contro due corazzate, ma i ragazzi sanno qual era l’obiettivo di inizio stagione. Dobbiamo guardare a noi stessi, cercando di crescere in ogni partita e in ogni allenamento. Il calendario? Nel campionato italiano tutte le partite sono impegnative“.

(Fonte: Sky Sport)