RIVALI/ Lazio, Inzaghi: “Il nostro sogno deve continuare. Terza sconfitta? Normale che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta della Lazio in casa del Lecce: “Il problema è che siamo tornati con problemi e infortuni. Questo ci ha limitato nelle rotazioni, alcuni oggi hanno giocato non al meglio. Abbiamo perso 3 partite in 15 giorni, un motivo c’è soprattutto dopo non aver perso per mesi. Posso solo ringraziare la squadra per quanto fatto. È normale che c’è dispiacere per quanto stavamo facendo prima della sosta. Alcuni assenti ci avrebbero aiutato tantissimo, la prestazione questa sera c’è stata nonostante i giocatori fossero al 50%. Nelle ultime gare gli episodi non hanno girato bene”.

Non crede più nello scudetto?

“Il nostro sogno deve continuare, dobbiamo qualificarci matematicamente in Champions. Speriamo di raggiungere al più presto quel che ancora ci manca, ma pensiamo solo al nostro primo obiettivo”.