Lazio, Luis Alberto fuori dalla lista dei convocati per il ritiro di Auronzo

Alta tensione tra il club biancoceleste e il centrocampista spagnolo, che non si è presentato per le visite di inizio stagione

Comincia oggi il ritiro estivo della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Il clima, tuttavia, non è dei migliori: l'ex tecnico di Napoli e Juventus si è subito ritrovato a gestire un caso spinoso legato a Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, che non si è presentato a Formello per le consuete visite mediche di inizio stagione, non è presente nella lista dei convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore.