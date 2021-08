UFFICIALE – Lazio, sbloccato il mercato: ecco il comunicato del club

Buone notizie per la società biancoceleste verso l'inizio della nuova stagione: ora saranno depositati i contratti dei nuovi acquisti

Buone notizie in casa Lazio. Sul sito ufficiale del club è stato pubblicato un comunicato che spiega come, a poco più di quarantotto ore dall'inizio del campionato di Serie A, sia arrivata la svolta: acquisti e cessioni, rimasti fino a questo momento in standby, possono ora esser ufficializzati. Di seguito la nota del club: "Si comunica che in data odierna la Covisoc ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori".