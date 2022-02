Spalletti: “Rompete sempre i coglioni, vediamo che dite ora. Brutta aria attorno al Napoli”

Il Napoli vince una partita pesantissima all'ultimo respiro e, grazie a tre punti fondamentali, aggancia il Milan in vetta alla classifica

"Nel secondo tempo abbiamo creato tanto e secondo me abbiamo meritato di vincere. Tutti ci rompono i coglioni sul fatto che non abbiamo carattere, ora voglio vedere che si dirà. Questa squadra il carattere ce l'ha. Il Barcellona è difficilissimo da affrontare, il Cagliari oggi ha vinto ha Torino. C'è una brutta atmosfera intorno a questa squadra, visto che questi giocatori vengono definiti molli e senza carattere. Oggi abbiamo dimostrarlo il contrario. Le partite vanno giocate e vinte, ma abbiamo tanta personalità e lo abbiamo fatto vedere. La Lazio è una squadra che palleggia bene, ha valori di qualità. Siamo in lotta per le posizioni alte della classifica. Per lo scudetto? Ditelo voi, a me non interessa. Non accettavamo il fatto che potesse venir fuori un pareggio in casa della Lazio. La nostra è una grande squadra, ma che se non vinci hai fallito è una storia che piace raccontare ai falliti. Stiamo facendo bene, lavorando in maniera corretta. Vincere il campionato? Intanto, siamo davanti ad altre squadre che sono alla pari con noi. Abbiamo avuto giocatori in Coppa d'Africa, diversi infortunati. Abbiamo fatto fatica e si è visto".