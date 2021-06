CdS – Lazio, niente Inter per Radu: ecco cosa ha detto il difensore a Inzaghi

Il club nerazzurro aveva sondato la pista per il difensore che però ha rinnovato con il club biancoceleste

Stefan Radu non sarà un calciatore dell'Inter. Il difensore, accostato ai nerazzurri, ha scelto di firmare il rinnovo con la Lazio. Spiega il Corriere dello Sport: "Non molla Formello, anche se ad Appiano Gentile avrebbe guadagnato di più e trovato uno staff tecnico di amici. Gli stessi con cui ha lavorato negli ultimi cinque anni, pronti ad accoglierlo. Inzaghi se lo aspettava, era stato avvertito. «Sono laziale, disposto a restare anche se mi fanno un solo anno di contratto e da voi due» gli aveva spiegato il difensore romeno. Ha scelto di chiudere la carriera a Roma, continuerà a giocare per la Lazio, di cui è leader silenzioso e primatista assoluto di presenze (412). Era arrivato nel gennaio 2008 da Bucarest e ha piantato le tende, mettendo radici come non succede quasi mai agli stranieri".