Lazio-Roma, doppia espulsione a derby finito. Saranno 4 gli squalificati giallorossi

Doppia espulsione a derby finito a Roma. Attimi di grande tensione anche dopo il triplice fischio dell'arbitro Massa, che ha estratto un rosso per parte. Sono stati infatti espulsi Adam Marusic della Lazio e Bryan Cristante della Roma, entrambi per proteste riporta Sky. Rosso diretto per i due e rischio stangata ora, dipenderà dal referto dell'arbitro.