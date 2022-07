Lazio, Sarri vuole Mertens e Vecino. L’ex Napoli vorrebbe lasciare l’Italia

L'attaccante ex Napoli non vuole più giocare in Italia, la Lazio ci pensa e vorrebbe anche l'ex centrocampista dell'Inter

"Mertens alla Lazio? Sarebbe proprio quello dell’ex napoletano, insieme a quello dell'ex interista Vecino, il nome caldo sul taccuino di Maurizio Sarri per la sua nuova creatura. Ma se l’uruguaiano, svincolato dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri , sembra poter essere una soluzione realizzabile (Qualche contatto c’è già stato), il discorso per il belga è diverso. Al momento Mertens, che ha rifiutato offerte da Qatar e Arabia Saudita ma che non vorrebbe più giocare in Italia, è solo una suggestione", spiega il Corriere della Sera.