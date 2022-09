Lazio, solidarietà a Immobile: “Mai messo in discussione le sue qualità umane”

L'attaccante e capitano biancoceleste è stato condannato per evasione fiscale per un fatto risalente al 2012

Ha fatto molto rumore la notizia della condanna per evasione fiscale inflitta a Ciro Immobile, reo (secondo la ricostruzione fornita da Repubblica) di non aver versato nel 2012 la quota Irpef al suo procuratore Alessandro Moggi. La Lazio, con un comunicato ufficiale, ha espresso tutta la sua solidarietà per il suo capitano: "Ciro Immobile aveva da mesi risolto tempestivamente le pendenze tributarie, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro Immobile, rinnova il suo affetto e la sua stima per il Capitano".