Lazio, sondaggio per Gudmundsson: la situazione e la strategia di Lotito

"Per riuscire a chiudere operazioni simili non basta trovare gli accordi con le società, serve l’ok dei giocatori, attirati dalle sirene e dalle proposte di ingaggio di club più facoltosi. Lotito non fa di questi calcoli, s’è messo in testa di produrre un effetto-show con un acquisto, un 10 o un’ala di valore, e continuerà con i tentativi sorprendenti. Si vedrà dove porterà questa strategia, se è fumo negli occhi o no. Fino a prova contraria resta aperto il fronte Greenwood, per il quale era annunciato un nuovo contatto in settimana".