Il blocco Inter in Nazionale? Sentivo parlare di fallimento: no di sicuro. L'aspetto della critica deve essere evidenziato, ci sono elementi critici per tutti. Direi anche autocritica: una delle terapie migliori è quella di rafforzare il confronto tra club e Nazionale. La Nazionale è un patrimonio della nostra nazione, ma anche per i nostri club. Oggi siamo davanti a un sistema che non esiste, ci sono troppi personalismi, e non c'è visione d'insieme: ci deve essere la forza di sedersi a un tavolo e analizzare tutte le problematiche. Esistono anche qualità positive di una Nazionale che è sempre stata l'orgoglio di tutti. L'idea di Gravina? La commissione di saggi può essere uno strumento, ma questa fase critica deve essere analizzata. I talenti non ci sono più, e biosgna porsi la domanda. I talenti sono sempre nati nei ceti meno abbienti: oggi fare calcio vuol dire pagare, e non tutti se lo possono permettere. Se il sistema dello sport non ce la fa deve venire in soccorso il sistema scolastico.