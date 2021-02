Lazio, Tare: “Abbiamo analizzato bene la sconfitta contro l’Inter”

Il direttore sportivo ha parlato prima della partita di Champions contro il Bayern e ha risposto a una domanda di Capello

A Igli Tare, prima della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Skysport. «Abbiamo meritato di giocare questa competizione e ce la giochiamo con la migliore squadra del mondo. Abbiamo le carte in regola per rimanere in questa competizione, l'obiettivo è quello», ha detto.