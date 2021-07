Lazio, Tare: “Prima risolviamo i problemi, poi nuovi acquisti. Penso che la squadra…”

Le parole del ds della Lazio Igli Tare in conferenza stampa di presentazione del ritiro di Auronzo di Codore

"Per i nuovi acquisti stiamo risolvendo i problemi che abbiamo prima, poi penso che la squadra verrà mano mano rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazione di Sarri stiamo valutando con il presidente, domenica decideremo se farla ad Auronzo o qui a Roma".

Lo dice il ds della Lazio Igli Tare in conferenza stampa di presentazione del ritiro di Auronzo di Codore dove i biancocelesti svolgeranno la preparazione agli ordini del nuovo tecnico Maurizio Sarri dal 10 luglio. "Sono molto contento di presentare questo nuovo ritiro per la prossima stagione - ha aggiunto Tare - ringraziamo il comune di Auronzo, c'è un rapporto ormai storico, che ha creato un entusiasmo incredibile per Auronzo e per i tifosi, che seguono sempre con piacere le avventure estive della Lazio. Speriamo che la nuova stagione sia piena di gioie per tutti noi". Il raduno dei biancocelesti sarà il 7 luglio. La prima amichevole sarà il 17 luglio contro l'Auronzo, il 20 una partita da definire contro una squadra di Serie D, il 23 con la Triestina, il 27 col Padova.