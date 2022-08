Sky – Lazio al lavoro verso l’Inter, buone notizie per Sarri: torna a disposizione Pedro

La Lazio di Maurizio Sarri è al lavoro per preparare la sfida di venerdì sera all'Olimpico contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi

La Lazio di Maurizio Sarri è al lavoro per preparare la sfida di venerdì sera all'Olimpico contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, l'allenatore biancoceleste può sorridere, dato che, ormai recuperato dall'infortunio, Pedro è pronto a tornare a disposizione della squadra in vista della grande sfida.