Lazio, verso l’Inter: pronto il rientro di Zaccagni, le ultime su Immobile

Gli aggiornamenti dall'infermeria biancoceleste sulle condizioni dei due giocatori, ai box verso il match coi nerazzurri

Dopo la sosta, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Ieri per i biancocelesti è arrivata una pesante sconfitta, il 3-0 con il Bologna. L'allenatore confida di ritrovare due infortunati per l'appuntamento contro i nerazzurri di sabato 16 ottobre. Come si legge su lalaziosiamonoi.it, "in infermeria ci sono Zaccagni e Immobile: pochi dubbi sul primo, già in campo per un lavoro differenziato negli ultimi 3 giorni. Ha smaltito la distrazione muscolare, tornerà tra i convocati coi nerazzurri. Qualche dubbio in più su Ciro: vanno monitorate le sue condizioni, si è fermato nel primo tempo con la Lokomotiv, sembrava aver evitato lo stiramento, il comunicato biancoceleste ha parlato di una lesione di lieve entità al flessore della coscia destra. Dovrebbe farcela, ma niente è scontato", si legge.