Inter-Verona, Lazovic: “Faremo la nostra partita. Bello giocare a San Siro”

Il centrocampista gialloblù ha parlato su DAZN prima della partita contro i nerazzurri

Il centrocampista del Verona, Darko Lazovic, a DAZN, ha parlato della partita con l'Inter: «Non c'è la pressione della salvezza ma è normale che ci sia la pressione prima di ogni gara. Per tutti i professionisti è così, dobbiamo fare in modo di non accontentarci, come non abbiamo fatto contro il Genoa che aveva più bisogno di noi dei punti. Così anche oggi. Poi è bello giocare a San Siro e speriamo di fare anche punti».