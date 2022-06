Le altre si sfilano, Di Maria apre alla Juventus. GdS: “Ora si è convinto”

Angel Di Maria sembra ora vicino alla Juventus. La Gazzetta dello Sport riporta in questi minuti un aggiornamento importante: "Non è definitivamente chiusa, perché vanno trattati ancora alcuni aspetti. Ma ora il calciatore pare convinto: e questo rende tutto più semplice al tavolo della trattativa. La Juve mette sul tavolo 7 milioni d’ingaggio per una sola stagione, proprio come chiedeva il calciatore. Che non ha mai dato grande apertura alla soluzione biennale, con la quale il club avrebbe potuto accedere ai benefici fiscali del Decreto crescita. Sul giocatore c’era il Benfica, che poi è andato su Neres, e resta timidamente sullo sfondo il Barcellona".