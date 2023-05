Milan, Leao: “Il mio infortunio non mi preoccupa. Torno presto, sono ottimista”

La presenza di Rafael Leao in occasione dell'andata delle semifinali di Champions League non è da escludere. L'attaccante del Milan è uscito dal campo dopo pochi minuti del match di sabato contro la Lazio, ma le sue condizioni sono meno gravi del previsto. Il portoghese, in un'intervista rilasciata a The Residency, ha voluto rassicurare i tifosi rossoneri: "Il mio infortunio non mi preoccupa. Torno presto, sono ottimista. Ho fatto le cure e ho dormito tutto il giorno".