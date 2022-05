Milan, Leao: “C’era un po’ d’ansia, ora vinciamo le altre finali. L’Inter? Pensiamo a noi”

Rafael Leao, ha commentato ai microfoni di DAZN l'importanza, in ottica scudetto, dei tre punti conquistati contro la Fiorentina a San Siro

"Segnare il gol decisivo è una grande emozione, ma l'importante era vincere. C'era un po' d'ansia, ma la squadra ha fatto un lavoro fantastico. Questa era una finale, l'abbiamo vinta. Ora vogliamo vincere le altre tre. Sono molto felice. Scudetto? Siamo in un momento fantastico, dobbiamo restare uniti per centrare l'obiettivo. C'è un'ansia positiva. Cerchiamo di fare quello che ci dice di fare il mister, corriamo per compagni. Quando c'è questo, le partite le vinci. Se ora guarderemo l'Inter? No, guardiamo solo a noi".