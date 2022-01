Leao: “Milan più forti e maturi, obiettivo Scudetto. Vogliamo Milano rossonera”

Le dichiarazioni dell'attaccante portoghese del Milan, che rilancia le ambizioni scudetto dei rossoneri di Pioli

Domani la Juventus, poi l'Inter dopo la sosta. Il Milan si prepara al crocevia della stagione con due gare fondamentali per testare le reali ambizioni dei rossoneri. Alla vigilia della sfida contro la squadra di Allegri, Rafael Leao ha rilasciato un'intervista ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport:

Lei e il Milan siete pronti per vincere?

"Sì, siamo più forti e più maturi dell’anno scorso. Vincere il campionato è l’obiettivo, vogliamo vedere Milano tutta rossonera. Sono giovane, ma in campo mi sento adulto, e lo stesso vale per tanti miei compagni. Lo ripete anche Pioli, a me, a Sandro (Tonali, ndr), ad Alexis (Saelemaekers, ndr): “Siete giovani solo sulla carta di identità”".