Lecce-Inter, 5 curiosità: dal primo gol di Bastoni ai precedenti. Lautaro…

Statistiche e numeri in vista della prima giornata di campionato e la sfida tra i salentini e i nerazzurri

Alessandro De Felice

Sabato 13 agosto ricomincia il campionato di Serie A: l'Inter sarà impegnata alle 20.45 allo stadio "Via del Mare" contro il Lecce neopromosso. Una sfida che torna nel calendario della massima serie dopo due anni di assenza: in vista della partita ecco 5 curiosità sui confronti tra le due squadre.

SFIDA NUMERO 33 IN SERIE A

Lecce e Inter si sono affrontate 32 volte in Serie A: nel bilancio i nerazzurri sono in vantaggio con 24 vittorie contro le 4 dei giallorossi; 4 pareggi completano il quadro. L’Inter è anche la squadra contro cui il Lecce ha rimediato più sconfitte in Serie A (24) e quella contro cui ha subito più reti nel massimo campionato (75). Nel girone d'andata le due squadre si sono affrontate in 16 occasioni: 13 successi per l'Inter, 2 pareggi e una vittoria per i giallorossi.

IL PRIMO GOL DI BASTONI

L'ultimo precedente tra Lecce e Inter coincide con l'ultima partita giocata dai nerazzurri allo stadio "Via del Mare". Il 19 gennaio 2020 l'Inter aprì il girone di ritorno della Serie A 2019/20 con un pareggio per 1-1 in casa dei giallorossi. A segno per i nerazzurri Alessandro Bastoni, che di testa realizzò il suo primo gol assoluto con la maglia dell'Inter.

IL LECCE ALLA PRIMA GIORNATA

L'Inter affronterà il Lecce nella prima giornata del campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia. La prima risale alla stagione 2019/20, l'ultima dei giallorossi nel massimo campionato: il 26 agosto 2019 i nerazzurri inaugurarono il loro campionato con una vittoria per 4-0. Quel giorno andarono a segno Brozovic, Sensi, Candreva e Romelu Lukaku, al suo esordio assoluto con la maglia dell'Inter: la sua seconda avventura nerazzurra partirà ancora una volta contro il Lecce.

DZEKO, MKHITARYAN E IL LECCE

Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan hanno partecipato a sei gol nelle loro due presenze contro il Lecce in Serie A: due reti e un assist (all’armeno) per il bosniaco, una rete e due passaggi vincenti (uno dei quali al bosniaco) per il neo acquisto nerazzurro.

LAUTARO E LE NEOPROMOSSE

Lautaro Martìnez ha segnato sette gol nelle sei presenze contro squadre neopromosse nella Serie A 21/22, di cui cinque nelle ultime due gare giocate contro formazioni che provenivano dalla B: una doppietta contro l'Empoli e una tripletta contro la Salernitana. Nella Serie A 21/22 Lautaro ha segnato in totale 21 gol, diventando il sesto giocatore della storia dell'Inter a realizzare almeno 20 gol in un singolo campionato prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi.