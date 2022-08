SM – Inter, De Vrij non preoccupa. Brozovic in gruppo, ma Inzaghi potrebbe risparmiarlo

Mancano solo due giorni alla prima di campionato dell'Inter che scenderà in campo in casa del Lecce. Il croato dovrebbe partire dalla panchina

"De Vrij out per un pestone, ma non preoccupa, D'Ambrosio ha rimediato un affaticamento muscolare. Brozovic tornato in gruppo, ma a Lecce potrebbe non essere titolare. Inzaghi riflette se lanciare Asllani dal 1' e risparmiare Brozovic per i prossimi impegni o rischiare già a Lecce il croato reduce dal problema muscolare", sottolinea Sportmediaset.