Lecce-Inter, Corvino: “Io e Marotta i primi al mercato, Ausilio voleva portarmi la borsa”

Sarà un 'Via del Mare' delle grandi occasioni quello che si appresta ad accogliere l' Inter . Lo stadio di Lecce sarà tutto esaurito con oltre cinque mila biglietti venduti che vanno ad aggiungersi a 19.750 abbonamenti, il record per il club salentino.

"Mettiamo l’abito della festa e torniamo a far rumore. In Lecce-Pordenone due anni fa c’era un silenzio assordante. Con soltanto la moglie del presidente e mia figlia e i dirigenti, soli a fare rumore. Stavolta è tutto esaurito".

"Il minimo che potevo fare per il mio territorio. Per il ritorno in Serie A. Dopo 600 partite (un record, la prima fu Lecce-Lazio 2-1) in A ci torno. Sempre con la carica di d.s. e supervisore del settore giovanile".