Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Lecce, Antonino Gallo, difensore del Lecce , ha parlato così in vista del match di San Siro:

"La prima partita non è andata bene, giochiamo contro l'Inter che è una squadra molto forte in tutti i reparti. Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza del campionato come ogni anno, giocare con personalità e senza paura. Anche io sto crescendo man mano che gioco, la fase difensiva è importante ma poi viene tutto il resto. Oggi giocheremo alla stessa maniera della prima, l'importante è rimanere concentrati, ci teniamo a fare bene"