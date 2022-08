CorSera – L’Inter non è fluida: Gosens non è Perisic. Va sfruttato diversamente

L'Inter vince al debutto in casa del Lecce grazie a un gol all scadere di Dumfries dopo una gara con qualche alto e basso

L'Inter vince al debutto in casa del Lecce grazie a un gol all scadere di Dumfries dopo una gara con qualche alto e basso, questa l'analisi del Corriere della Sera:

Alla faccia della partenza intelligente. Fai gol all’alba della partita per metterti bello comodo in Salento a Ferragosto. Poi però trovi l’ingorgo quando meno te l’aspetti, prendi gol a inizio ripresa e ti fai prendere dall’ansia. All’ultimo secondo, con una carambola (tocco di coscia o pancia) in area piccola di Dumfries, dopo una sponda di Lautaro, l’Inter trova quel posto al sole che sembrava già perduto e può quindi concedersi il lusso di ragionare a mentre fredda su una serata da brividi.

Sembra una serata da pallottoliere, invece l’Inter abbassa i ritmi troppo presto, ma soprattutto fatica ancora a muoversi con fluidità: Gosens non è Perisic e non lo sarà mai, per cui va sfruttato diversamente, la zona di Calhanoglu e Lautaro, sempre a sinistra deve diventare un punto di forza non un centro di raccolta palloni per gli avversari.