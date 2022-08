Handanovic: “L’Inter deve sempre avere l’ambizione di vincere. Oggi servirà equilibrio”

L'Inter farà il debutto stagionale in casa del Lecce, prima dell'inizio della partita ai microfoni di Inter Tv ha parlato uno dei protagonisti

L'Inter farà il debutto stagionale in casa del Lecce. I nerazzurri saranno in campo al Via del Mare alle 20.45, prima dell'inizio della partita ai microfoni di Inter Tv ha parlato uno dei protagonisti della gara, Samir Handanovic: