Inter, un paradosso nel pomeriggio opaco di Lecce: era dal 6 ottobre che…

“Contro un Lecce schierato da Liverani col 3-5-2, a specchio rispetto alla sua Inter, già dall’inizio Antonio Conte ha faticato a imporre il proprio gioco. Fischiatissimo dai suoi concittadini, che non gli perdonano il passaggio sulla panchina del Bari, l’ex ct aveva finalmente a disposizione Barella e Sensi, che non giocavano insieme dal 1′ dai tempi di Inter Juve del 6 ottobre scorso. Eppure è proprio a centrocampo che l’Inter ha più sofferto. L’incontrista sardo è parso smarrito e quasi sempre fuori dal gioco. Il piccolo regista ex Sassuolo ha fatto qualcosa di meglio, ma senza mai sorprendere un Lecce ordinato e solido. Dall’altra parte, ha giganteggiato in regia il piccolo Petriccione”, scrivono i colleghi di Repubblica a proposito del pareggio dell’Inter in casa del Lecce.