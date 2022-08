Dimarco: “Partita difficile ma dominata. Importante vincere, siamo sulla buona strada”

Vittoria all scadere per l'Inter in casa del Lecce. Dopo il vantaggio di Lukaku, il Lecce ha trovato il pareggio con Ceesay e ci ha pensato Dumfries a siglare il gol vittoria all'ultimo minuto. Queste le parole di uno dei protagonisti della sfida ai microfoni di Inter Tv, Di Marco:

"Partita difficile, ma abbiamo dominato e fatto tanti tiri. Iniziato bene il campioanto con una vittoria, sarà importantissima. Siamo sulla buona strada, l'importante è aver vinto. Terzo o quinto per me è indifferente, l'importante è vincere e giocare tutti per un obiettivo. Il campo non ci ha aiutato, era sulla falsa riga di quello di Pescara. Con Gosens era la terza volta che giocavamo bene, dobbiamo perfezionare i meccanismi, ma questo lo si fa in settimana".