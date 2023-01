Serie A, Lecce-Lazio 2-1: Strefezza e Colombo replicano al vantaggio di Immobile

Vittoria in rimonta per la formazione salentina, che conquista così il terzo successo consecutivo in campionato

La prima, grande sorpresa del 2023 della Serie A arriva dal Via del Mare di Lecce, dove i padroni di casa battono 2-1 in rimonta la Lazio. Biancocelesti in vantaggio nel primo tempo con il solito Immobile, nella ripresa si scatena la formazione salentina: Strefezza prima e Colombo poi ribaltano il punteggio e fanno impazzire i tifosi giallorossi. Per i ragazzi di Baroni terza vittoria consecutiva in campionato.