Il Milan rallenta ancora: 2-2 a Lecce, rossoneri a – 9 dal Napoli

Il Milan rimonta ma non va oltre il 2-2 contro il Lecce. Al Via del Mare, i salentini passano in vantaggio subito al 5' grazie all'autogol di Theo Hernandez e trovano il raddoppio a metà primo tempo con Baschirotto, con un bel colpo di testa. Il Milan riapre i giochi al 58' con la rete di Leao e trova il pareggio al 71' con Calabria, con un colpo di testa su sponda di Giroud. Finisce 2-2, il Milan si porta a 38 punti, a -9 dal Napoli e a +4 dall'Inter che stasera può accorciare a -1 in caso di vittoria col Verona.