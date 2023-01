Lecce, Sticchi Damiani: “I nostri tifosi hanno coperto i buu razzisti per Umtiti”

Le parole del presidente del Lecce dopo quanto avvenuto ieri pomeriggio nel corso del match con la Lazio al Via del Mare

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato dei buu razzisti che i tifosi della Lazio hanno indirizzato a due suoi calciatori nel corso della sfida di ieri sera al Via del Mare. "Già nel primo tempo c'era stato qualche coro su Lameck Banda, poi nella ripresa ancora più percepibile su Umtiti. La risposta più bella è stata quella dei tifosi che hanno coperto i buu razzisti scandendo il nome di Umtiti, per coprire gli ululati. In campo invece l'hanno vista tutti, il giocatore ha dato ancora di più, facendo un secondo tempo da Campione del Mondo", ha detto a TMW.